Call of Duty Warzone Pacific: caccia agli elfi di Natale su Caldera

Le feste natalizie sono cominciate anche su Call of Duty Warzone, dove dal 16 dicembre un evento dedicato è iniziato per celebrare il Natale nella battle royale di Activison. Tra le novità proposte figurano anche gli elfi sparsi per tutta Caldera. Se volete catturarli e non sapete come fare, ecco dove trovare gli aiutanti di Babbo Natale.

Non esistono posti specifici in cui gli elfi appaiono, ma è bene esplorare gli edifici con cura per sperare di trovarli. In particolare, un suono emesso in un raggio di 10 metri vi indicherà la strada verso uno dei personaggi, spesso nascosti in piccoli anfratti o dietro oggetti e arredamenti. Una volta avvistato l'elfo sparategli e, subito dopo, correte a trovare gli altri aiutanti vicino ad esso, perché un timer scatterà nel momento in cui colpirete il primo. Se non farete in tempo verrete storditi e gli elfi scompariranno. Qualora, invece, riusciste a colpire tutti gli obiettivi, verrete ricompensati con loot per la partita corrente e con altri speciali bonus come token per Doppi XP.

