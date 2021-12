Call of Duty Warzone Pacific: guida alle migliori impostazioni grafiche per PC

Giocare nel miglior modo possibile a Call of Duty Warzone significa massimizzare il framerate, anche a costo di rinunciare al dettaglio grafico. La fluidità è infatti gradita ovunque, ma in una dimensione competitiva come quella del battle royale di Activision acquisisce una particolare rilevanza: ecco quindi le migliori opzioni grafiche su PC.

L'obiettivo è raggiungere almeno i 60FPS, anche su PC con schede video con già qualche anno sulle spalle. In questo caso, come dicevamo, sacrificare il dettaglio grafico è fondamentale per raggiungere il traguardo prefissato: percepirete sicuramente un altro tipo di resa visiva, ma la vostra esperienza di gameplay ne gioverà abbondantemente. In questo caso, ecco un sistema di parametri da modificare:

Modalità video: schermo intero

Monitor di visualizzazione: il vostro monitor

Adattatore video: la vostra scheda video

Frequenza agg. schermo: quella permessa dal vostro monitor (60hz/144hz)

Risoluzione resa grafica: 100

Proporzioni immagini: automatico

Sincronizza ogni fotogramma (sincronia verticale): no

Limite framerate personalizzato: 60

NVIDIA Highlights: no

Bassa latenza NVIDIA reflex: attivato+boost

Ecco invece le modifiche da apportare alle texture e ai dettagli grafici:

Qualità di streaming: bassa

Risoluzione texture: bassa

Filtro texture anisotropo: basso

Qualità particelle: bassa

Impatto proiettili e spray: disattivato

Tassellatura: no

Streaming texture On-demand: no

Risoluzione shadow mapping: bassa

Cache ombre punto luce: sì

Cache ombre raggi solari: sì

Illuminazione particellare: bassa

Ray tracing DirectX: no

Occlusione ambientale: no

Screen space reflection (SSR): no

Infine, per gli effetti di post-processing, mantenete in modalità performance NVIDIA DLSS, nel caso in cui usaste una scheda NVIDIA, che su PC di fascia alta è consigliabile attivare su 'bilanciato'. Il resto delle impostazioni va disattivato e settato a 0, quando necessario. Quest'ultimo punto vale anche per hardware di alto livello, le cui principali impostazioni consigliate sono le seguenti:

Modalità video: schermo intero

Monitor di visualizzazione: il vostro monitor

Adattatore video: la vostra scheda video

Frequenza agg. schermo: quella permessa dal vostro monitor (60hz/144hz)

Risoluzione resa grafica: 100

Proporzioni immagini: automatico

Sincronizza ogni fotogramma (sincronia verticale): no

Limite framerate personalizzato: illimitato

NVIDIA Highlights: no

Bassa latenza NVIDIA reflex: attivato+boost

Per quanto riguarda la resa grafica e l'illuminazione:

Qualità di streaming: alta

Risoluzione texture: alta

Filtro texture anisotropo: basso

Qualità particelle: alta

Impatto proiettili e spray: attivo

Tassellatura: no

Streaming texture On-demand: no

Risoluzione shadow mapping: alta

Cache ombre punto luce: sì

Cache ombre raggi solari: sì

Illuminazione particellare: alta

Ray tracing DirectX: no

Occlusione ambientale: no

Screen space reflection (SSR): no

Infine, vediamo quali sono i filtri NVIDIA più utilizzati dai giocatori di Warzone, attivabili tramite GeForce Experience (Alt+Z).

Nitidezza: 33%

Chiarezza: 57%

Tonalità HDR: 31%

Blooming: 0%

Colore tonalità: 0%

Intensità tonalità: 0%

Temperatura: 0

Brillantezza: 56.8

Esposizione: 0%

Contrasto: 9%

Luci: 0%

Ombre: -40%

Gamma: 0%

