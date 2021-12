Call of Duty Warzone Pacific: mirare è impossibile con il ritorno del Demon Gun Glitch

A diversi mesi di distanza dalla sua ultima comparsa nelle arene battle royale di COD Warzone, il famigerato Demon Gun Glitch ha fatto il suo ritorno sulla nuova mappa Caldera di Call of Duty Warzone Pacific.

Il problema riscontrato dagli esploratori dell'ultimo scenario del kolossal free-to-play di Activision sta generando non poca frustrazione tra i patiti di Call of Duty. Proprio come avvenuto in passato, anche stavolta il Demon Gun Glitch va infatti a impattare negativamente sull'esperienza di gioco degli utenti per colpa di un bug grafico che rende impossibile mirare con il fucile.

Il glitch in questione sembra riguardare principalmente le skin di determinate tipologie di armi, provocando la "dissoluzione" del fucile in un contorto groviglio di triangoli che finiscono con l'occupare buona parte dell'HUD e precludere il visore ottico nelle fasi di mira.

Meno "invadente" del Demon Gun Glitch, ma comunque non meno limitante ai fini del gameplay, è poi l'altro bug emerso in questi giorni su COD Warzone Pacific: diversi membri del forum di Reddit segnalano la comparsa di un glitch che spinge il pattern delle skin mimetiche a coprire l'intero modello poligonale dell'arma impugnata, ivi compresa la lente del visore per prendere la mira.

I ragazzi di Raven Software, ad ogni modo, hanno già fatto sapere di essere a conoscenza dei bug crash e freeze di COD Warzone Pacific che stanno interessando gli esploratori di Caldera su PC e console. In attesa di scoprire le tempistiche di lancio delle patch che andranno a chiudere queste falle, vi ricordiamo che su PS4 e PlayStation 5 sono disponibili dei nuovi bonus PS Plus per COD Warzone Pacific.