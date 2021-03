Call of Duty Warzone: Pamaj del FaZe Clan si scaglia contro i ban e Activision

Activision ha annunciato una nuova ondata di ban su Call of Duty Warzone, il sistema anti-cheat è stato aggiornato ed ha permesso di stanare ben 30.000 furbetti, tutto bene dunque? Non proprio perchè Pamaj del FaZe Clan ha voluto lanciare una frecciatina agli sviluppatori.

La community di Call of Duty lamenta da tempo l'assenza di provvedimenti duri contro i cheater, è vero che spesso si assiste al ban di decine di migliaia di giocatori ma è altrettanto vero che i player esclusi riescono a tornare in gioco senza grandi difficoltà nel giro di brevissimo tempo.

Gli sviluppatori ed i community manager di COD hanno ribadito più volte come non ci sia spazio per i cheater in Warzone, eppure in tanti continuano a lamentarsi per l'abbondanza di giocatori scorretti. Nella vicenda è intervenuto Austin Pamajewon (meglio conosciuto come Pamaj), pro player del FaZe Clan, che su Twitter lancia una proposta ironica a Raven Software e ai giocatori: "avviamo una vendita di torte per raccogliere i soldi per un buon anti-cheat", una vena polemica che fa capire il malcontento di Pamaj nei confronti della situazione attuale.

Nelle ultime ore sono stati bannati 30.000 giocatori ma a quanto pare questi sforzi non bastano dal momento che i giocatori ed i pro player non mancano di esprimere i propri dubbi a riguardo.