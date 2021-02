Call of Duty Warzone: Patch 1.31 in arrivo il 5 febbraio, preload disponibile su PS4

Oggi 4 febbraio Call of Duty Black Ops Cold War ha ricevuto un nuovo update, che ha arricchito l'esperienza con nuove mappe per il Multigiocatore e la modalità Zombie. E Call of Duty Warzone? Non temete, il free-to-play non rimarrà a bocca a asciutta a lungo...

Call of Duty Warzone si appresta infatti ad accogliere un nuovo aggiornamento, la patch 1.31 per la precisione, che risulta già pre-scaricabile dai giocatori PlayStation 4, che segnalano una dimensione di ben 11 GB. L'installazione effettiva dell'update avverrà domani 5 febbraio alle 08:00, ora in cui la patch diverrà disponibile al download anche sulle altre console, oltre che effettiva su tutti i server del gioco.

Quali modifiche apporterà la patch 1.31? Bella domanda! Raven Software non ha ancora svelato nulla al riguardo, pertanto al momento possiamo solo fare qualche speculazione. Ci aspettiamo ad esempio la risoluzione dei gravi bug emersi in queste settimane, come l'invisibilità donata dalla skin Forest Spirit, che ha fatto piovere numerose accuse di pay-to-win nei confronti di Warzone, oltre che la correzione dello Stim Glitch, che attualmente può essere attivato in due differenti modi (uno dei quali visibile in calce a questa notizia). Restiamo in attesa di informazioni dettagliate da parte di Raven Software.