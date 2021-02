COD Warzone: playlist Armored Royale rimossa, un glitch rendeva invincibili

Non c'è proprio pace per Call of Duty Warzone, che sta passando uno dei periodi più complicati della sua storia a causa della continua comparsa di nuovi bug che minano l'esperienza di gioco.

Dopo la fusione con Call of Duty Black Ops Cold War avvenuta lo scorso dicembre in concomitanza con il lancio della Stagione 1, è apparso un glitch che rendeva i giocatori invisibili, permettendo loro di avere facilmente la meglio sugli avversari. Il glitch è stato prontamente rimosso, ma nei giorni scorsi ne è apparso uno ancora peggiore nella playlist a tempo limitato Armored Royale, che oltre a donare l'invisibilità ai giocatori, li rende anche invincibili.

Il moltiplicarsi delle segnalazioni non ha lasciato indifferente Raven Software, compagnia di sviluppo che si sta occupando del supporto live del free-to-play. Gli sviluppatori, tuttavia, non sono riusciti a trovare una soluzione rapida, pertanto pochi minuti fa hanno proceduto alla disattivazione della playlist Armored Royale per prendersi tutto il tempo necessario per le investigazioni. La modalità tornerà solo quando verrà trovata una soluzione definitiva. Il tutto accade mentre continuano a fioccare accuse di pay-to-win nei confronti di Call of Duty Warzone.