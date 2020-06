Call of Duty Warzone: polemica per la skin Wendigo, avvantaggia a inizio partita

In tempi recenti, in Call of Duty: Warzone è stato messo in vendita il nuovo bundle Wendigo Operator Pack, con all'interno la skin Taiga per Krueger. L'estetica del nuovo oggetto è stato ben accolto dai giocatori, ma ben presto si è palesato un problema piuttosto grave...

Gli utenti hanno scoperto che coloro che indossano la nuova skin non lasciano la consueta scia dietro di loro quando si lanciano nei cieli della mappa nella fase iniziale della partita. Questo inequivocabile bug fornisce ai suddetti giocatori un vantaggio consistente nel gioco competitivo, dal momento che permette loro di atterrare senza essere notati e cogliere di sorpresa i contendenti già a terra. Il video allegato in calce a questa notizia fornisce un''idea ben precisa della problematica, che non risulta essere associata a nessun'altra skin del battle royale.

Un rappresentate di Infinity Ward è intervenuto su uno dei topic di Reddit per comunicare che il problema è stato segnalato al team di competenza, e ci auguriamo che venga risolto il prima possibile. In Call of Duty Warzone sono purtroppo presenti molti bug e glitch, come quello che permette ai giocatori di raggiungere velocità molto elevate in caduta libera. Intanto, stanno circolando delle voci sull'arrivo degli Zombie in Call of Duty Warzone.