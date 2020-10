Call of Duty Warzone: il preload della nuova patch da 10GB è disponibile su PS4

Il prossimo mercoledì Call of Duty Warzone riceverà la nuova patch 1.28 su tutte le piattaforme, e c'è una buona notizia per tutti i giocatori PlayStation 4: i possessori della console Sony possono già effettuare il pre-load!

Activision e Infinity Ward hanno attivato il pre-load della patch 1.28 oggi 12 ottobre: tutti i giocatori del free-to-play possono quindi già scaricare i 10 GB di file dell'aggiornamento, che verranno installati alle ore 08:00 di mercoledì 14 ottobre. In questo modo, i giocatori non dovranno attendere troppo tempo prima di ri-catapultarsi in gioco quando la patch sarà effettivamente live. Non è la prima volta che viene concesso il pre-scaricamento dei dati: il team di sviluppo lo aveva già fatto lo scorso settembre in occasione della grossa patch della Stagione 6.

Esattamente come in quell'occasione, anche stavolta il privilegio del pre-load non è stato concesso ai giocatori Xbox One e PC, che dovranno quindi attendere la giornata di mercoledì per scaricare e installare la patch. Per fortuna, sono "solamente 10" GB: la community di Call of Duty Warzon ha visto di peggio...