Call of Duty Warzone: il pro player del futuro è un ragazzino di 5 anni

Mentre il fenomeno battle royale di Call of Duty Warzone raggiunge i 50 milioni di giocatori e continua ad attrarre appassionati, la scena competitiva del nuovo sparatutto gratuito di Activision vede risplendere l'astro nascente di Rogan, un ragazzino di 5 anni con le abilità di un navigato pro player.

Le incredibili capacità di questo bambino prodigio hanno attirato le attenzioni delle più importanti etichette della scena eSport, con i membri più celebri del FaZe Clan che non nascondono di voler ingaggiare quanto prima Rogan per inserirlo nella propria scuderia di pro player di Call of Duty Warzone.

Sul profilo Twitter di Rogan (gestito insieme alla propria famiglia), il ragazzino sta dando prova delle sue capacità da giocatore professionista cimentandosi in una serie di prove multiplayer contro i pro player più famosi del FaZe Clan, come Swagg e lo stesso proprietario FaZe Apex, a riprova dell'interesse suscitato da questo bambino nei team che guardano a lui come ad un possibile fenomeno videoludico del futuro.

In uno dei tanti messaggi condivisi su Twitter sul canale social di RowdyRogan, i tutori del ragazzino spiegano che Rogan si cimenta in questo genere di videogiochi multiplayer competitivi dall'età di 3 anni, dando prova da subito delle sue abilità. Date un'occhiata ai video che trovate nei tweet in calce alla notizia e diteci che cosa ne pensate di questo nuovo prodigio di COD Warzone.