Call of Duty Warzone: qual è l'arma più forte del gioco?

Qual è l'arma più corte di Call of Duty Warzone? Rispondere a questa domanda non è affatto semplice: il cosiddetto "meta" di un gioco come Warzone, così ricco di armi e aggiornamenti che ne introducono di nuove ogni volta, è destinato a non rimanere mai lo stesso per troppo tempo.

Con la parola meta si intende quell'insieme di armi ed equipaggiamenti che consentono di competere senza problemi contro le altre squadre presenti nel Battle Royale. Giocare "fuori meta" sarebbe come avere un vero e proprio handicap, uno svantaggio; qualcuno lo fa per divertirsi, o perché è particolarmente affezionato a un'arma, ma la maggior parte dei giocatori si adegua al meta semplicemente per giocare ad armi pari. Gli sviluppatori del team Raven Software continuano ad apportare modifiche e bilanciamenti, nel tentativo di attenuare, se non eliminare del tutto, scelte di armi troppo ovvie: sappiamo già che la settimana prossima sarà pubblicata una patch che mira a bilanciare un gran numero di bocche da fuoco di ogni categoria.

Con tutti questi cambiamenti è difficile proclamare un vero vincitore. A detta di content creator come Pow3r (recentemente minacciato da un gruppo di cheater) la Stagione 3 è la prima ad essere davvero godibile poiché bilanciata, ma siamo sicuri che non ci siano armi che risaltano su tutte le altre?

Giocando qualche partita nella Verdansk anni '80 ci accorgiamo che, in effetti, i tempi in cui l'intera lobby usava soltanto due armi sono finiti: dopo i pesanti nerf che hanno preso di mira i fucili tattici M16 e AUG, ora c'è nuovamente spazio per sperimentare e scendere in campo con le armi preferite, senza sentirsi costretti nell'equipaggiamento. Nonostante questo, ci sono alcune armi il cui utilizzo non tramonterà mai, che hanno palesemente una marcia in più rispetto alle altre. Ovviamente, non si può parlare di una singola arma più forte, ma potremmo facilmente indicare le armi più forti e usate nelle loro categorie.

Ad esempio, gli scontri a lunga gittata sono sempre dominati dal buon vecchio Kar98k, dotato di una mobilità imbarazzante e di una cadenza che consente di contrastare qualsiasi altro fucile da cecchino. Nell'ambito dei fucili d'assalto, invece, sembra che il CR-56 AMAX, nonostante le ultimissime modifiche, non voglia scendere dal podio su cui si trova da sempre: è ancora l'arma automatica più pericolosa, grazie agli elevati danni e alla relativa semplicità nel controllarne il rinculo.

Se siete fan delle mitragliette, siamo piuttosto sicuri nel dichiarare che sono 3, attualmente, quelle più forti: MP5 di Modern Warfare, LC-10 e Bullfrog. Dopo i recenti nerf a quest'ultimo, è probabile che l'LC-10 emergerà pian piano come la regina delle smg grazie all'elevatissima cadenza di fuoco, al rinculo praticamente nullo e a un profilo danni notevole anche sulle lunghe gittate.

Nella categoria dei fucili a pompa troviamo in cima alla classifica il Ripulitore, che però comincia a soffrire se usato nei Battle Royale Terzetti o Quartetti: può avere al massimo 18 colpi e la ricarica è davvero lentissima, quindi molti gli preferiscono il Jak-12, sempre automatico ma decisamente più comodo.