Call of Duty Warzone: quando esce la nuova mappa Caldera?

Call of Duty Vanguard è appena uscito su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X e PC. Parallelamente al lancio del nuovo, annuale capitolo dello storico sparatutto, anche Call of Duty Warzone è pronto a ricevere importanti cambiamenti, tra cui la nuova mappa: ecco quando uscirà.

L'arena in cui si svolgeranno nel prossimo futuro i combattimenti mortali della Battle Royale di Call of Duty è chiamata Caldera, e inaugurerà la Stagione 1 dei contenuti dedicati alla Seconda Guerra Mondiale narrata in Vanguard. La mappa uscirà il 3 dicembre 2021, mentre i possessori di Call of Duty Vanguard (disponibile dal 5 novembre) avranno accesso all'ultimo aggiornamento 24 ore prima, il 2 dicembre. La stagione, oltre ad introdurre il nuovo pass, porterà con sé anche nuove armi, veicoli ed altri contenuti ancora. Inoltre, una serie di eventi andranno ad anticipare il prossimo atto di Warzone, come l'Operazione Flashback che saluterà la vecchia mappa Verdansk.



Il 24 novembre verrà svelata la mappa di COD Warzone Caldera, mentre il 30 novembre e il 1° dicembre la mappa attuale sarà protagonista di un bombardamento in previsione del cambio previsto per la nuova stagione. Vi ricordiamo che con l'arrivo dei contenuti inediti Activison sperimenterà per la prima volta il sistema anti cheat kerner level su COD Vanguard e Warzone.