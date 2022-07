Call of Duty Warzone, Rebirth Island invasa dagli zombie: il riassunto delle novità

Come preannunciato dal teaser degli zombie di Rebirth Island, l'ultimo aggiornamento di Call of Duty Warzone disponibile da oggi su PC e console ha dato ufficialmente inizio a Rebirth of the Dead, una modalità a tempo che trasforma l'isola del battle royale gratuito in un'inferno pieno di zombie famelici.

Sviluppata da Beenox, la nuova esperienza a tinte oscure da vivere nell'universo sparatutto di COD Warzone esorta tutti gli appassionati a intraprendere delle frenetiche sfide in lobby da 40 giocatori contro (e nei panni) di un esercito di non morti.

Rebirth of the Dead riformula le meccaniche delle Infestazioni delle precedenti attività a tema zombie di Call of Duty per apportare delle piccole ma significative modifiche, come l'opzione per escludere i jump scares e l'aggiunta di equipaggiamenti specifici. Sul fronte del gameplay, chi parteciperà a queste sfide "mini royale" con lobby da 40 giocatori potrà ritornare in partita come zombie dopo essere stato abbattuto: come non morti, gli utenti possono servirsi del salto caricato per cogliere di sorpresa i nemici e antidoti supplementari per ogni abbattimento portato a termine. I soldati, dal canto loro, possono stanare gli zombie utilizzando esplosivi EMP e le granate al gas.

I non morti di Rebirth Island, inoltre, potranno aprire le casse dei rifornimenti e le porte delle installazioni difensive. Per aumentare le opportunità di interazione tra gli operatori e i compagni di squadra zombie, Beenox ha riformulato il sistema di Infestazioni e riadattato le forniture mediche per fare in modo che i giocatori potessero "prolungare la festa". Il video di presentazione confezionato dalla sussidiaria di Activision ci tuffa nelle atmosfere horror della nuova modalità a tempo di Call of Duty Warzone disponibile da domani, mercoledì 27 luglio, su PC e console PlayStation e Xbox.