Call of Duty Warzone, Rebirth Island sta per tornare: appuntamento ad aprile

Activision lo aveva già confermato negli scorsi mesi: Rebirth Island farà il suo ritorno in COD Warzone e adesso ci siamo sul serio, con la mappa che verrà reintrodotta all'interno del celebre battle royale già nei prossimi giorni.

Attraverso un post su Twitter/X Activision rivela che Rebirth Island verrà reintrodotta in Call of Duty Warzone a partire da mercoledì 3 aprile, con un trailer di presentazione previsto per le ore 16:00 italiane del 26 marzo. Pubblicata per la prima volta nel dicembre del 2020 come parte della Stagione 1 di Call of Duty Black Ops Cold War, Rebirth Island è una reinterpretazione della mappa Alcatraz vista nella modalità Blackout di Call of Duty Black Ops 4, ed è subito divenuta una delle più amate dai fan di Warzone.

Nel novembre del 2022, in concomitanza con l'esordio di COD Warzone 2.0, Rebirth Island venne rimossa dal gioco lasciando un forte amaro in bocca a numerosi fan. Ma adesso l'attesa per il suo ritorno è finalmente agli sgoccioli e agli appassionati non resta che attendere il prossimo 3 aprile per scoprire giocando come Activision riporterà in scena la celebre mappa.

Nel frattempo Ricochet ha fatto nuova piazza pulita di cheater in COD Warzone, con oltre 6000 giocatori bannati.

