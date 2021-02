Call of Duty Warzone Stagione 2, Modalità Zombies in arrivo? Gli indizi

L'offerta ludica gratuita di Call of Duty Warzone potrebbe presto espandersi con una nuova modalità a base di Zombi ereditata da Call of Duty Black Ops Cold War, il capitolo premium più recente della saga.

Si vocifera da tempo dell'arrivo dei non morti nella dimensione virtuale di Verdansk, ma ultimamente gli indizi si son fatti più numerosi e convincenti. Tanto per cominciare, nell'ospedale accessibile dalla playlist Rumble è stata rinvenuta una Trial Machine, un dispositivo che i veterani di Zombies conoscono fin troppo bene, dal momento che è adibito alla consegna delle ricompense per il completamento delle sfide. Con la Trial Machine non è ancora possibile interagire, ma nei suoi pressi appare il criptico messaggio ZAI/ACTIVATE_ZOMBIES.

Un errore di programmazione o un indizio voluto da parte di Treyarch? Non lo sappiamo, ma non è finita qui: alcuni giocatori hanno notato delle distorsioni dello schermo della durata di un paio di secondi all'entrata di un ufficio nella nuova mappa di Rebirth Island, accompagnate da alcuni messaggi in russo. Un utente di Reddit li ha tradotti e condivisi con la comunità:

"Dispatch, questa è la nave russa Vodyanoy canale 1-2, passo";

"Questo è dispatch, richiedo il permesso di spedizione a Verdansk, passo";

"Dispatch, il carico è al sicuro, tutti i sistemi sono in funzione. Preparatevi a partire, passo".

, come potete vedere in calce a questa notizia. È opinione comune che al suo interno si trovi, un'arma biochimica costruita proprio su Rebirth Island e già apparsi nella modalità Zombies del primo Black Ops. Tutto ciò sebmra fare da preludio all'arrivo dei non morti in Call of Duty Warzone , il tutto, previsto alla fine di questo mese.