Call of Duty Warzone richiede abbonamento Plus o Gold per giocare? Facciamo chiarezza

Nella giornata di ieri Activision ha pubblicato Call of Duty Warzone, il nuovo Battle Royale ambientato nell'universo di Modern Warfare. Il gioco è disponibile per il download gratis da PlayStation Store, Xbox Store e Battle.net, ma quali altri requisiti sono necessari? Cerchiamo di fare chiarezza.

Per quanto riguarda la versione PC è richiesto solamente un account Battle.net attivo per poter effettuare il download, su Xbox One è obbligatorio l'abbonamento a Xbox LIVE Gold per poter giocare mentre la sottoscrizione PlayStation Plus non è necessaria su PS4.

I motivi alla base di questa scelta non sono stati resi noti ma come sappiamo da sempre l'abbonamento Gold è necessario per giocare online ai giochi per Xbox One mentre nel caso di PlayStation 4 vengono spesso fatte eccezioni per quanto riguarda i titoli Free to Play, accessibili a tutti senza bisogno di sottoscrizione Premium.

Insieme al gioco ha fatto la sua comparsa anche il Battle Pass di Call of Duty Warzone con tante ricompense e contenuti esclusivi, oltre a progressi unificati con Call of Duty Modern Warfare. Il Battle Royale supporta infine il Cross Play, questo vuol dire che sarà possibile giocare in multiplayer indipendentemente dalla piattaforma posseduta, senza alcun vincolo o restrizione.

Avete già provato Call of Duty Warzone? Cosa ne pensate di questo nuovo progetto? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.