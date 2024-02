Call of Duty Warzone, Ricochet colpisce ancora: sono più di 6000 i cheater bannati

Nel corso delle ultime ore, Activision ha comunicato ai giocatori di Call of Duty Warzone che i server sono stati ripuliti ancora una volta grazie al lavoro di Ricochet Anti-Cheat.

Stando a quanto comunicato dal publisher che ora fa parte della famiglia Microsoft, nel corso di febbraio sono stati bannati ben 6.000 account che facevano uso di software illegali al fine di avere vantaggi nel gioco. Secondo Activision, l'ondata di ban sarebbe avvenuta in soli 5 giorni, più nello specifico tra il 16 ed il 20 febbraio 2024. Sembrerebbe che tale azione sia dovuta alla riattivazione di una feature particolare di Ricochet, che di recente è stata rimessa in funzione con qualche aggiornamento.

Ovviamente si tratta solo di un piccolo passo verso la pulizia dei server, che richiederà il ban di molti più cheater per migliorare l'esperienza dei giocatori di Warzone e Call of Duty Modern Warfare 3. Stando alle testimonianze dei giocatori, infatti, sono in tanti a fare uso dei cheat soprattutto nelle modalità classificate e c'è chi sostiene che ai posti più alti delle classifiche vi siano giocatori scorretti.

In attesa di scoprire se questa versione migliorata dell'anti-cheat procederà con altre ondate di ban a breve, vi ricordiamo che giusto qualche settimana fa la skin più odiata di sempre in Call of Duty Warzone e Modern Warfare 3 è tornata con un nuovo look.