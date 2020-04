Call of Duty Warzone, rimossa ancora una volta la modalità Trio!

Ancora modifiche per Call of Duty Warzone la scorsa settimana Infinity Ward ha rimosso la modalità Trio a favore della modalità per squadre da quattro giocatori, salvo poi ripristinarla dopo le proteste dei giocatori. Adesso però Trio è nuovamente scomparsa dal gioco.

Martedì scorso Call of Duty Warzone si è aggiornato con la modalità Scopes & Guns, la quale permette di usare solamente fucili da cecchino e armi da caccia. Fino a qui niente di strano, se non fosse che la modalità Trio è nuovamente stata rimossa (senza alcun avviso) causando non poco malcontento tra la community.

Attualmente i giocatori di COD Warzone possono scegliere di giocare in modalità Solo, Quads e Terzetti in versione Scopes & Guns, la variante Trio non è invece più disponibile per motivi non meglio specificati, inoltre la modalità Duo più volte promessa non è ancora stata implementata.

Nelle scorse ore sono stati rimossi alcuni veicoli da Warzone per cercare di bilanciare al meglio alcuni aspetti del gameplay, i camion corazzati non possono più essere utilizzati e non sappiamo se torneranno in futuro. Activision e Infinity Ward stanno lavorando duramente per fare in modo che il gioco sia divertente e accessibile a tutti, nei giorni scorsi sono stati bannati oltre 70.000 cheater e gli sviluppatori continueranno ad adottare la linea dura.