Call of Duty Warzone, sono stati rimossi i veicoli dalla mappa! Ecco perché

Nel caso ve le foste perse, segnaliamo che nella giornata di ieri sono apparse in rete presunte immagini di una Modalità Notturna per Call of Duty Warzone . La loro veridicità non è ancora stata confermata, ma secondo alcuni potrebbe rappresentare una delle novità dell futura Stagione 6.

Infinity Ward ha così deciso, in via precauzionale, di far sparire tutti i veicoli di Verdansk, in modo da lavorare tranquillamente alla risoluzione del glitch. Una vola che lo avrà corretto, ripristinerà tutti i mezzi di locomozione riportando tutto alla normalità.

A playlist update is rolling out now across all platforms! This update temporarily removes all vehicles from #Warzone. — Infinity Ward (@InfinityWard) September 6, 2020

For those wondering, there is a glitch where if you drive a car in a certain corner of the map it disconnects all players in that lobby. — Chance (@Chance24red) September 6, 2020