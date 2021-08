Call of Duty Warzone: rinvio in vista per la stagione 5 del Battle Royale?

La Stagione 5 di Call of Duty Warzone potrebbe aver subito un rinvio: il Battle Pass della Stagione 4 è stato esteso e non terminerà domani mattina, bensì nella mattinata di venerdì 13 agosto, 24 ore dopo la data e l'orario comunicati inizialmente.

La stagione 5 di Call of Duty è attesa per il 12 agosto ma con il Battle Pass Stagione 4 esteso di 24 ore, sembra difficile che gli sviluppatori possano lanciare la nuova stagione senza il suo Pass Stagionale, di conseguenza sono in molti a pensare ad un possibile rinvio al 13 agosto per la season 5 di Call of Duty Warzone e Call of Duty Black Ops Cold War.

La data di giovedì 12 agosto è stata rimossa anche dal sito ufficiale di COD che ora parla genericamente di "this week", facendo intuire anche in questo caso un possibile slittamento della data originale. Al momento Activision e i team di sviluppo di Call of Duty non hanno comunicato nulla, probabilmente ne sapremo di più nel corso della giornata odierna.

Secondo i dataminer, una grande esplosione di Verdansk darà il via a COD Warzone Stagione 5, anche in questo caso merita attendere le prossime ore per avere un quadro più preciso della situazione legata agli eventi della prossima season.