Call of Duty Warzone risorgerà come Caldera 12 giorni dopo il lancio di Warzone 2.0

Come già chiarito nelle scorse settimane, Call of Duty Warzone 2.0 non segnerà la fine del primo Warzone. Quest'ultimo, pur essendo destinato a non ospitare più nuovi Battle Pass, continuerà ad essere attivo, anche se avrà bisogno di 12 giorni di riposo prima di ritornare in attività con un nuovo nome.

Call of Duty Warzone Pacific verrà messo offline alle ore 17:00 di mercoledì 16 novembre, ossia due ore prima del lancio ufficiale di Call of Duty Warzone 2.0, che è invece fissato per le ore 19:00 dello stesso giorno. I suoi server rimarranno offline per poco più di dodici giorni, ossia fino alle 19:00 di lunedì 28 novembre. All'orario stabilito il free-to-play tornerà in attività con un nuovo nome, Call of Duty Warzone Caldera, centrando in pieno le indiscrezioni offerte da Tom Henderson in tempi non sospetti.

Call of Duty Warzone Caldera offrirà le playlist Battle Royale stadard che i giocatori hanno imparato a conoscere in questi anni. Rebirth's Island e Fortune's Keep, purtroppo, non saranno presenti: in compenso, Activision ha promesso che le mappe di piccole dimensioni torneranno in futuro in Warzone 2.0 con "eccitanti sviluppi".

I giocatori di Warzone Caldera continueranno ad avere accesso alla progressione e ai contenuti sbloccati in Call of Duty Modern Warfare (2019), Black Ops Cold War e Vanguard (contenuti dei Battle Pass, inventari, armi e tutti gli altri acquisti). Lo store in-game verrà disabilitato, ma i COD Points saranno ancora trasferibili tra i vari giochi del franchise. I Token 2XP e 2WXP, invece, non saranno trasferibili tra Warzone Caldera e Warzone 2.0.