Call of Duty Warzone: ritorna la modalità BR Quartetti

Come ogni settimana, anche oggi c'è stato il reset settimanale di Call of Duty Warzone grazie al quale sono state leggermente modificate le playlist disponibili nella modalità multiplayer free to play dello sparatutto.

La grossa novità di questa settimana consiste nel ritorno della tanto apprezzata modalità Battle Royale Quartetti, che permette di giocare a squadre composte da quattro diversi giocatori.

Ecco di seguito l'elenco completo delle playlist attualmente disponibili per gli utenti che lanciano il gioco da questa sere su PC e console:

Zuffa a squadre

Malloppo Quartetti

Battle Royale Quartetti

Battle Royale Terzetti

Battle Royale Coppie

Battle Royale Singolo

Vi ricordiamo che questo non è il solo aggiornamento in arrivo, dal momento che gli sviluppatori hanno confermato che a breve verrà pubblicato un update di Call of Duty Warzone che punta a migliorare il bilanciamento delle armi e, nello specifico, renderà il Grau meno efficace. Sono in molti a lamentarsi della potenza di fuoco del fucile d'assalto, il quale secondo alcuni fan renderebbe meno interessanti le altre armi appartenenti alla stessa categoria.

