Call of Duty Warzone, rivoluzione in arrivo: svelata Bootcamp, la prima modalità con i bot

Tra le tante novità previste nella Stagione 3 di Call of Duty Modern Warfare 3 e Warzone ci sarà Bootcamp, una modalità 'per neofiti' che spezzerà il tabù dei bot nella serie sparatutto di Activision.

Accessibile sin dalla partenza della Season 3, la modalità Bootcamp è rivolta a coloro che si avvicinano solo adesso alla serie FPS di Call of Duty e a chi, magari, desidera acquisire un minimo di esperienza prima di immergersi nelle battaglie delle modalità multiplayer competitive.

Il nuovo Bootcamp di COD Warzone è quindi progettato come una sorta di 'corso di formazione sul campo' con modalità non troppo dissimili da quelle del 'Training Course' della Stagione 2 di COD Modern Warfare 3: chi si tufferà in questa esperienza dovrà vedersela contro 24 bot insieme ad altri 19 giocatori 'umani', con sfide che avranno luogo nelle ambientazioni già conosciute della mappa Urzkistan.

Il matchmaking di Bootcamp darà accesso a lobby con squadre composte da massimo 4 giocatori, con gli utenti che dovranno vederserla contro i nemici gestiti dalla CPU. La progressione dei punti esperienza e degli sblocchi per armi, personalizzazioni e oggetti speciali del Battle Pass, di conseguenza, sarà limitata. Chi parteciperà alle battaglie Bootcamp, inoltre, non potrà progredire nelle sfide giornaliere e settimanali, come pure nelle sfide per le armi e in tutte le altre attività legate alla progressione del Pass Battaglia della Stagione 3. Almeno in questa prima fase, gli sviluppatori non prevedono inoltre di organizzare eventi pubblici o sfide speciali da svolgersi nel Bootcamp.

Il rollout dell'aggiornamento che darà ufficialmente inizio alla Stagione 3 di Call of Duty Modern Warfare 3 e COD Warzone è previsto alle ore 17:00 italiane di mercoledì 3 aprile, tanto su PC quanto su console.

