Call of Duty Warzone, rumor: Rebirth Island e Fortune's Keep verranno rimosse?

Mentre c'è grande attesa per Warzone 2.0, in giro per il web continuano ad arrivare voci di corridoio in merito al futuro di Call of Duty Warzone Pacific. Stando alle ultime indiscrezioni, il primo capitolo del battle royale si starebbe preparando all'abbandono di ben due mappe.

L'insider TheGhostOfHope ha infatti anticipato che l'intenzione di Activision sia quella di rimuovere Rebirth Island e Fortune’s Keep da COD Warzone. Per chi non lo sapesse, si tratta delle due mappe dalle dimensioni più contenute e che i giocatori amano proprio per questo motivo. Il post, condiviso anche da Tom Henderson, non è ufficiale, ma le informazioni al suo interno avrebbero perfettamente senso se si considerano anche i rumor in merito alla volontà di rinominare il gioco in Call of Duty Warzone Caldera.

Non è da escludere che l'intenzione degli sviluppatori sia quella di proporre una versione rimasterizzata delle due isole in Warzone 2.0. Ricordiamo infatti che, a differenza di quanto annunciato inizialmente, il prossimo capitolo del free to play arriverà anche sulle console di vecchia generazione e, pertanto, Activision avrebbe tutte le ragioni per rimuovere contenuti dal primo capitolo e per inserirle nel secondo.

In attesa di scoprire come si evolverà la questione, vi ricordiamo che Activision e Infinity Ward hanno confermato che COD Warzone 2.0 e Modern Warfare 2 avranno l'installazione modulare.