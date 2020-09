Call of Duty Warzone su mobile? È possibile: indizi da un'offerta di lavoro Activision!

Sembra che Call of Duty: Warzone sia pronto ad approdare su dispositivi mobile. A lasciarlo intendere è un'offerta di lavoro pubblicata da Activision, volta all'assunzione di un Executive Producer per un nuovo gioco mobile chiamato "WZM", possibile nome in codice per un "Warzone Mobile".

Nel momento in cui scriviamo, l'offerta di lavoro non è più consultabile, ma i colleghi di PC Gamer ne hanno riportato una buona parte: "in qualità di Executive Producer ti occuperai dell'inquadramento del prodotto e dell'esperienza di gioco di un nuovo titolo AAA FPS mobile appartenente al franchise di Call of Duty. [...] La persona che stiamo cercando è un comunicatore esperto e leader nell'ambito dello sviluppo, in grado di definire e cogliere gli elementi più importanti per la creazione di uno sparatutto mobile di prima categoria".

Sebbene questa sia una descrizione piuttosto generica, l'offerta di lavoro contiene anche alcuni dettagli riguardanti proprio Call of Duty: Warzone. Tra gli obbiettivi che dovrà raggiungere il candidato ideale infatti troviamo:

"raccogliere, adattare e implementare sui dispositivi mobile le funzioni essenziali della versione console e PC di Warzone";

"migliorare la formula di Warzone proponendo e creando aggiunte specifiche per mobile e cambiamenti a feature tali da garantire un'esperienza mobile di prima categoria";

E' importante sottolineare che esiste già un titolo mobile di Call of Duty, ovvero Call of Duty: Mobile, ma è possibile che Activision abbia intenzione di espandersi ulteriormente nel mercato dei battle royale. D'altronde Call of Duty Warzone si è rivelato un prodotto di successo e l'ipotesi non sembra irrealistica: al momento, ad ogni modo, non sussiste alcuna conferma ufficiale in tal senso. In attesa di eventuali aggiornamenti da parte di Activision, cogliamo l'occasione per segnalarvi la nostra guida a COD: Warzone, a cura di Giovanni Panzano.