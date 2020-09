Call of Duty Warzone: scoperto un glitch che genera soldi infiniti

Uno dei bug più recenti di Call of Duty Warzone riguarda Superstore e permette di ottenere facilmente denaro illimitato da spendere poi liberamente nel negozio. Gli sviluppatori stanno per correggere questo problema e presto il glitch non sarà più attivabile in nessun modo.

A causa di problema tecnico non meglio specificato, nella zona del Superstore è possibile ottenere tantissimi soldi, letteralmente una pioggia di denaro e da diversi giorni i giocatori stanno approfittando di questo bug per accumulare ricchezze da spendere ovunque e senza vincoli. Nel momento in cui scriviamo purtroppo il glitch è ancora presente ma Infinity Ward riporterà presto la situazione alla normalità, il team è a conoscenza della situazione e sta lavorando su una patch risolutiva attesa a stretto giro.

Come sappiamo Activision adotta la linea dura contro i cheater di Warzone e recentemente ha fatto causa ad un sito di vendita cheat, da parte nostra vi invitiamo a non sfruttare questo glitch (così come gli altri ancora attivi) per evitare di incorrere in punizioni e penalità.

Il Battle Royale di COD è entrato da poco nella fase Reload della Stagione 5 e già si parla della Stagione 6 di Call of Duty Warzone e delle possibili novità che vedremo durante la prossima season. Voi cosa vi aspettate? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.