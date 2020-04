Call of Duty Warzone: scoperto un glitch per l'invincibilità

Lo sapevate? Call of Duty Warzone è affetto da un glitch capace di rendere invincibili i giocatori, un problema che sta rovinando le partite di molti giocatori, la community ha segnalato il bug ad Activision e agli sviluppatori di Infinity Ward e Raven Software.

Un utente di Reddit (RaviVora) è incappato casualmente in questo glitch e non è riuscito a replicare la situazione, altri utenti nei commenti hanno affermato di aver riscontrato lo stesso problema senza sapere però in che modo, secondo alcune teorie il bug sarebbe legato al respawn nel Gulag ma non ci sono certezze in merito, in mancanza di comunicazioni ufficiali da parte del team di sviluppo.

La community spera che questo bug possa essere risolto molto presto in quanto molti, come prevedibile, stanno abusando della situazione e una volta diventati invincibili per puro caso registrano numerose kill senza subire alcun danno, falsando quindi le statistiche e di fatto rovinando le partite.

Questa settimana Call of Duty Warzone è stato protagonista di numerosi aggiornamenti, l'ultimo dei quali introduce di nuovo la modalità Trio, rimossa per fare spazio ai Terzetti in modalità Scopes & Guns, opzione che però ha causato malcontento tra i giocatori, i quali hanno chiesto a gran voce il ripristino di Trio, ottenendolo rapidamente.