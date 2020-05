Call of Duty Warzone: scovate ben 12 modalità nei file di gioco

Qualche giorno fa, Call of Duty Modern Warfare e Warzone hanno accolto una corposa patch di 15 GB che ha introdotto diverse novità. Alcune di esse, a quanto pare, non sono ancora visibili ai giocatori...

Analizzando i nuovi file di gioco, i sempre attivi data miner hanno scoperto dei riferimenti a ben 13 modalità per le playlist che non risultano ancora accessibili ai giocatori. Evidentemente, l'intenzione di Infinity Ward è quelle di renderle disponibili a scaglioni nel prossimo futuro. Alcune sono già corredate da una descrizione, altre invece sono ancora avvolte nel mistero.

Classic BR – No Cash, Contracts, Gulags, loadouts, or respawns

– No Cash, Contracts, Gulags, loadouts, or respawns Mo Gulag Mo Problems – Dead players go to Gulag until final 3 circles, NO buybacks

– Dead players go to Gulag until final 3 circles, NO buybacks BYOL – Bring your own loadout, start w/ your loadout

– Bring your own loadout, start w/ your loadout ‪ Non Stop – Gas always closing

– Gas always closing PewPew – High dmg pistols & Explosive Physics

– High dmg pistols & Explosive Physics ‪ Run Like Hell – Circle is faster than a running player

– Circle is faster than a running player ‪ Bottom Line – When a player dies they will drop back into the fight if they have enough cash on them. Gulag disabled

– When a player dies they will drop back into the fight if they have enough cash on them. Gulag disabled ‪ Realism – Minimal HUD

– Minimal HUD ‪ Infinite Gulag - Nessuna descrizione

- Nessuna descrizione ‪ Most Wanted - Nessuna descrizione

- Nessuna descrizione ‪ One shot - Nessuna descrizione

- Nessuna descrizione ‪Stimulus - Nessuna descrizione

- Nessuna descrizione ‪Inflation Redeployment - Nessuna descrizione

Con l'ultima patch Infinity Ward ha anche aggiunto il nuovo contratto Most Wanted a discapito delle Taglie. Dopo le lamentele dei fan, hanno subito provveduto a reintrodurre le Taglie in Call of Duty Warzone.