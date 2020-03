Call of Duty Warzone registra sei milioni di giocatori attivi in 24 ore

Ottima partenza per Call of Duty Warzone: secondo quanto dichiarato da Activision, sono oltre sei milioni i giocatori che hanno provato il Battle Royale nelle 24 ore successive al lancio, non è chiaro se il numero riguardi solo coloro che hanno effettuato il download del client o anche i giocatori provenienti da Call of Duty Modern Warfare.

Al momento il gioco sembra comunque aver riscosso un buon successo non solo per quanto riguarda il numero dei giocatori attivi ma anche da parte della stampa internazionale, la quale ha lodato Activision per il buon numero di contenuti offerti a costo zero, adottando il modello che ha portato al successo produzioni come Fortnite e Apex Legends.

Call of Duty Warzone è disponibile dal 10 marzo scorso gratis per tutti su PC, PS4 e Xbox One con supporto per il Cross Play, sarà quindi possibile partecipare alla Battaglia Reale indipendentemente dalla piattaforma posseduta e senza limitazioni di alcun tipo.

Su Everyeye.it trovate la guida di Call of Duty Warzone con una serie di strategie, consigli e trucchi utili per imparare a conoscere la mappa e padroneggiare le principali meccaniche di gioco. Gli abbonati al servizio PlayStation Plus possono scaricare gratis il Combat Pack per Warzone con alcuni oggetti utili da utilizzare in-game.