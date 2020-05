Call of Duty Warzone: anche voi avete sentito l'ululato dei lupi?

Avete mai udito l'ululato di un branco di lupi in Call of Duty Warzone? Probabilmente no, anche se le prime segnalazioni risalgono allo scorso mese di marzo. Da qualche a giorno a questa parte, tuttavia, in alcuni luoghi della mappa sono diventati molto più frequenti.

È possibile che questo strano Easter egg sia presente nel gioco fin dal lancio, ma solo negli ultimi tempi è diventato davvero difficile da non notare. Ad oggi, l'ululato dei lupi è stato udito nei pressi della Diga, della Cava e della Prigione... in sostanza, in tre dei quattro angoli della mappa. Nel video gameplay allegato in cima a questa notizia, catturato in cima alla Diga, è possibile sentire distintamente il suono in questione.

Sono molti a ritenere che non sia affatto un caso se gli ululati sono diventati così frequenti, e che quindi potrebbero rappresentare il preludio per qualcosa di più grosso, magari un evento oppure un nuova area della mappa. Sul sito ufficiale di Call of Duty Zombies ci sono molte aree della mappa marchiate come [CLASSIFIED], quattro delle quali nelle prossimità delle zone sopramenzionate. Qualcuno ha anche avanzato l'ipotesi Zombies, ma a noi appare decisamente improbabile, dal momento che le modalità legate a i non-morti sono sempre state un marchio di fabbrica di Treyarch, e quindi di Black Ops.

Qualcuno di voi ha udito gli ululati mentre giocava? Avete delle teorie al riguardo? NE approfittiamo per ricordarvi che oggi 12 maggio è previsto un nuovo aggiornamento di Call of Duty Modern Warfare e Warzone, che tra le altre cose introdurrà l'operatrice Iskra.