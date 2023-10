Call of Duty Warzone: uno sguardo di anteprima alla nuova mappa

Come assaggio in vista della rivelazione completa prevista per questa settimana, Activision ha postato un'immagine di anteprima della nuova mappa di Call of Duty Warzone, che arricchirà il gioco come parte integrante dell'imminente Modern Warfare 3.

L’immagine ci mostra un ambiente portuale dominato da gru e container. Sullo sfondo, si estende una città con un edificio in costruzione. L'anteprima è solo uno stuzzichino per preparare i fan al live streaming di Call of Duty: Next, che si terrà il 5 ottobre alle ore 18.00 (italiane).

La diretta presenterà le modalità multiplayer di Modern Warfare 3, tra cui Zombie e i nuovi contenuti di Call of Duty Warzone e Call of Duty: Warzone Mobile. Sappiamo, invece, che il trailer del multiplayer di Cod Modern Warfare 3 arriverà prima dell'evento Next.

Activision ha anche diffuso un video che illustra le nuove opzioni di personalizzazione delle armi per Modern Warfare 3, in cui viene spiegato che - usando appositi kit di conversione - è possibile trasformare un'arma in qualcosa di diverso.

“Sono come dei remix delle armi”, dichiara Nick Carraro, Game System Designer di Sledgehammer Games. “È un modo per i giocatori di riscoprire un’arma che magari hanno già usato o padroneggiato e darle una nuova dimensione con cui interagire che i normali accessori non le darebbero.”

Il Design Director Zach Hodson, infine, chiosa: “Sono praticamente una nuova arma. Sono cambiamenti potenti e significativi per queste armi."