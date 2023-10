Call of Duty Warzone: un primo sguardo a Urzikstan, la nuova mappa battle royale

In coincidenza dell'evento COD Next che ha mostrato il gameplay della modalità Zombies di Call of Duty Modern Warfare 3, il team di Raven Software ha mostrato la mappa Urzikstan che farà da sfondo alle sfide battle royale di COD Warzone nella fase ingame che verrà inaugurata, appunto, da MW3.

Lo scenario scelto dalla sussidiaria di Activision Blizzard per inaugurare il nuovo corso dell'esperienza free-to-play di Warzone complementare e parallela al multiplayer di COD Modern Warfare 3 sarà un luogo familiare per tutti i fan di Call of Duty.

La mappa Urzkistan di COD Warzone sarà anche lo scenario delle attività Zombies di MW3, in maniera non troppo dissimile da quanto proposto da Activision con Al Mazrah tra la Battle Royale e la modalità DMZ di Warzone e MW2. Lo scenario scelto da Raven viene descritto dagli sviluppatori come 'l'incontro tra l'Europa e il Medio Oriente', una mappa composta da ben undici distretti caratterizzati da architetture moderne e 'rurali' da esplorare liberamente insieme alla propria squadra online.

La grande varietà dei distretti di Urzikstan viene testimoniata dalla presenza di quartieri residenziali alternati ad aree commerciali e industriali, con i grattacieli che svettano al centro di una mappa dominata da enormi bassifondi e quartieri periferici. E questo, per tacere delle tante opportunità di esplorazione (e imboscate) offerte dalle centinaia di edifici ricostruiti sin nei minimi particolari anche negli interni.