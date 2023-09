Call of Duty Warzone, Shroud non ne può più: 'È una mostruosità, molto meglio Halo'

Mentre Activision guarda con fiducia al futuro della serie di COD svelando in video i segreti del multiplayer di Modern Warfare 3, il seguitissimo streamer ed ex pro player Michael "Shroud" Grzeciek si scaglia contro Warzone definendolo "una vera mostruosità": volete sapere perché?

Davanti alle migliaia di spettatori del suo ultimo streaming su Twitch, l'ex giocatore professionista di Counter-Strike e Valorant ha manifestato tutta la sua insoddisfazione per l'ultima iterazione di esperienze sparatutto legate all'universo di Call of Duty spiegando ai suoi follower perché ha smesso di giocare a Warzone: "È solo COD, e io non sono un fan dei punta e clicca. Quel gioco è una fot**a mostruosità, una piaga, un disastro con mouse e tastiera. Quando spari in quel gioco lo schermo si riempie di ca***te, non puoi nemmeno vedere a cosa diamine stai sparando. E sapete questo cosa significa? Che semplicemente non è possibile giocarlo decentemente con mouse e tastiera".

Il famoso creatore di contenuti ritiene perciò che l'esperienza competitiva offerta da Call of Duty non sia assolutamente adatta a un contesto PC e che sia "quel genere di gioco che premia chi utilizza un controller", in funzione del "disordine visivo mitigato dalla mira assistita". L'ex star di Counter-Strike, quindi, non ha la benché minima intenzione di tornare a giocare a COD Warzone: è lo stesso Shroud a ribadirlo spiegando che "preferisco di gran lunga giocare ad Halo, anche se non sono un grande fan di quel genere di esperienze sparatutto".



E voi, cosa ne pensate al riguardo? Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Call of Duty Warzone 2.0.