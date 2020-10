Call of Duty Warzone: l'SP-R 208 è stato nerfato, ma è sempre potente: la build migliore

La patch dell'8 ottobre per Call of Duty Modern Warzone e Warzone ha finalmente dato una sistemata alle due nuove armi della Stagione 6, il fucile d'assalto AS-VAL e il fucile di precisione SP-R 208.

Il primo era afflitto da un bug che gli permetteva di sparare attraverso ogni parete, il secondo invece era eccessivamente potente. In quest'ultimo caso, Infinity Ward è intervenuta aumentando il sussulto dell'arma quando si riceve un colpo nemico e riducendo la velocità di mira (ADS). Nonostante queste modifiche, in ogni caso, l'SP-R 208 è ancora molto efficace, e i giocatori di Call of Duty Warzone non c'hanno messo molto ad accorgersene. Lo streamer e redditor OneRussianLEft ha dimostrato che con gli accessori giusti i cecchini muniti di SP-R 208 possono essere incredibilmente letali. Ecco quelli che consiglia:

Bocca - Monolithic Suppressor (ampia portata nonostante il silenziamento)

- Monolithic Suppressor (ampia portata nonostante il silenziamento) Canna - 26" Barrel (estende la portata)

- 26" Barrel (estende la portata) Laser - Tac Laser (riduce l'ondeggiamento dell'arma e migliora la precisione)

- Tac Laser (riduce l'ondeggiamento dell'arma e migliora la precisione) Munizioni - .300 Norma Rounds (molte veloci)

- .300 Norma Rounds (molte veloci) Mirino - Solozero 28mm Scope (questa è una preferenza dello streamer, potete usare quello con cui vi trovate meglio)

Provate questa build e diteci cosa ne pensate! Intanto, un leak ha già svelato le skin dell'evento di Halloween di Call of Duty Warzone.