Call of Duty Warzone: tutti allo stadio con il trailer della Stagione 5!

In vista dell'inizio della Stagione 5 di COD Modern Warfare e Warzone, Activision confeziona un video per confermare i leak dei giorni scorsi sull'apertura dello Stadio di Verdansk e l'arrivo del treno nella mappa di Call of Duty Warzone.

Il filmato proposto da Infinity Ward tratteggia il ricco quadro di contenuti aggiuntivi che approderanno nella dimensione battle royale di Warzone. La nuova Stagione consentirà agli appassionati di FPS multiplayer di cimentarsi in sfide ancora più elettrizzanti all'ombra delle strutture architettoniche rappresentate dallo Stadio di Verdansk.

Sempre nel corso della prossima Season di Warzone, gli esploratori della mappa del modulo free to play di COD Modern Warfare potranno assistere all'arrivo del treno di Verdansk: gli utenti avranno l'opportunità di servirsi di questo mezzo di trasporto per spostarsi rapidamente da un punto all'altro dell'area di gioco o, in alternativa, potranno tentare di raggiungerlo per saccheggiarlo e depredarne gli equipaggiamenti rari presenti al suo interno.

Come avvenuto in tutti gli altri aggiornamenti di COD Warzone, anche nel caso della Stagione 5 tutti questi contenuti saranno disponibili gratuitamente. Chi vorrà arricchire ulteriormente la propria esperienza potrà comunque acquistare il Battle Pass per ottenere delle ricompense aggiuntive, seguendo un sistema di progressione che correrà parallelamente a quello sui contenuti gratuiti. La partenza della Stagione 5 è prevista per il 5 agosto sia in COD Modern Warfare che in COD Warzone.