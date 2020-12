Call of Duty Warzone Stagione 1: Rebirth Island, modalità Ritorno e tutte le altre novità

L'inizio della Stagione 1 di Call of Duty Cold War, avvenuto in mattinata, ha scosso anche le fondamenta di Call of Duty Warzone, l'esperienza free-to-play che ha ricevuto la più grande rinfrescata da quando è stata lanciata. Scopriamo assieme tutte le novità.

La progressione di Warzone è ora sincronizzata con quella di Black Ops Cold War. Ciò significa che è possibile giocare ad entrambi i giochi per ottenere i Punti Esperienza del Battle Pass della Stagione 1, salire di livello e sbloccare le numerose ricompense, tra cui le armi gratuite MAC 10 (una mitraglietta adatta ai combattimenti a distanza ravvicinata) e Groza (un fucile d'assalto perfetto per gli scontri a medio raggio). L'acquisto del Battle Pass sblocca automaticamente l'Operatore leggendario Stitch, un ex esperto di armi chimiche del KGB, in entrambi i giochi. Il sistema di progressione è stato unificato anche con Call fo Duty Modern Warfare: in quest'ultimo è possibile ottenere PE Battle Pass, ma le ricompense sono accessibili sono in Warzone e Black Ops Cold.

L'unificazione ha portato più di 30 armi di Black Ops Cold War in Warzone. Il free-to-play è inoltre stato espanso con una nuova mappa (Rebirth Island), una nuova modalità di gioco (Ritorno), e una nuova esperienza Gulag.

Rebirth Island

In parte prigione, in parte impianto di produzione e test di armi biochimiche, l'intera isola offre decine di luoghi da esplorare, tra cui laboratori, alloggi, aree di decontaminazione e una prigione collinare teatro di atti innominabili. Rebirth Island ha dimensioni contenute e può ospitare un massimo di 40 giocatori, in questo modo promuove combattimenti più intensi e scontri ravvicinati, una sorta di Battle Royale in miniatura. Le playlist programmate includono terzetti e quartetti.

Per festeggiare questa nuova mappa di Warzone, c'è un intenso evento a tempo limitato con ricompense che offre 16 sfide per chi affronta Rebirth Island per la prima volta. Durante l'evento è possibile ottenere biglietti da visita, portafortuna, emblemi, adesivi, un progetto per la speciale mitragliatrice leggera "Tossico".

Modalità Ritorno

Ritorno è una modalità di Rebirth Island in cui il Gulag non è presente. Se venite eliminati dovete sperare che i vostri compagni sopravvivano abbastanza a lungo da far scadere il conto alla rovescia Rinascita, al termine del quale potete tornare nella mischia. In Ritorno, inoltre, dopo aver eliminato un nemico potete vedere temporaneamente dove si trovano i vostri compagni.

Nuova esperienza gulag di Verdansk

Venite trascinati in una sala per gli interrogatori, legati a una sedia e scaraventati in un nuovo gulag con regole simili per i duelli ma in un'arena del tutto diversa. L'area è una copia improvvisata dell'originale Nuketown, con interni e cortile barricati e duelli svolti in un'arena centrale delimitata. Come al solito, l'operatore che sopravvive o quello che prende la bandiera centrale dei supplementari avrà una seconda occasione a Verdansk.

Nuova esperienza gulag di Rebirth Island

Venite trascinati in una lugubre arena nelle profondità della prigione di Rebirth Island. Questa nuova esperienza 1v1 è incentrata sulla sala in questione e i prigionieri di Warzone iniziano all'estremità di uno di due corridoi paralleli alla sala centrale. Anche se questi percorsi permettono di spostarsi rapidamente, in entrambi è presente un rilevatore di metalli che scatta ogni volta che un operatore lo attraversa, aggiungendo un ulteriore elemento strategico a quest'intenso duello per la sopravvivenza. Come sempre, gli altri prigionieri possono lanciare dei sassi nell'arena mentre attendono il loro turno.