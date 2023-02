Call of Duty Warzone Stagione 2: come sbloccare doppia spada, balestra e altre armi gratis

Nel corso della Stagione 2 di Call of Duty Warzone 2.0 e Modern Warfare 2, disponibile da oggi, tutti i giocatori potranno sbloccare in maniera gratuita tre nuove armi. Scopriamo insieme come aggiungere ciascuna di esse all'armeria.

KV Broadside (Fucile a canna liscia, Piattaforma Kastov)

Questo shotgun in grado di colpire ripetutamente il nemico grazie al fuoco semi-automatico è la prima arma gratis che sbloccherete nel Battle Pass della Stagione 2 di Call of Duty Warzone 2.0 e Modern Warfare 2, poiché è la ricompensa finale del Settore B4, adiacente a quello iniziale, ovvero il B0.

ISO Hemlock (Fucile d'assalto, Piattaforma ISO)

Il nuovo fucile d'assalto richiederà invece un po' di fatica extra, visto che si tratta della ricompensa finale del Settore B11 e, nel peggiore dei casi, dovrete raggiungere almeno il Livello 45 del Battle Pass per poterlo sbloccare.

Doppia Kodachi (Arma da mischia)

Fra le tante ricompense gratis del Battle Pass della Stagione 2 di Call of Duty Warzone 2.0 e Modern Warfare 2 troviamo anche una splendida arma da mischia che vi consentirà di affettare gli avversari: stiamo parlando della Dual Kodachi, ovvero un set formato da una doppia katana che potrete sfoggiare in tutte le modalità. Se volete sbloccare l'arma in questione, dovrete completare il Settore B13.

Balestra (Fucile di precisione)

A differenza delle altre armi, la Balestra non fa parte delle possibili ricompense del Battle Pass, ma verrà distribuita in occasione di un evento speciale. A breve partirà l'evento a tempo limitato intitolato Path of the Ronin e il completamento di tutte le sfide proposte vi garantirà l'accesso all'arma. In alternativa, potete acquistare un bundle contenente un qualsiasi progetto per la Balestra al fine di sbloccarla immediatamente.

Vi ricordiamo che ogni Settore è composto da cinque ricompense e per poter accedere ad un qualsiasi altro settore adiacente dovrete sbloccare prima tutti i suoi premi gratis o a pagamento. Ciascuna ricompensa richiede un gettone del pass, che si ottiene al momento del level up. Per sbloccare il prima possibile tutte e tre le armi, vi consigliamo di seguire questo percorso: B0, B4, B5, B9, B13, B6, B10 (oppure B7) ed infine B11.

Avete già visto lo spettacolare video di lancio della Stagione 2 di Call of Duty Warzone 2.0 e Modern Warfare 2? Sulle nostre pagine trovate anche i dettagli della nuova mappa Ashika Island di COD Warzone 2.0.