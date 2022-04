Call of Duty Warzone Stagione 3, è ufficiale: i fucili di precisione verranno depotenziati

Nell'attesa crescente degli appassionati per la Stagione 3 di Call of Duty Warzone, il Senior Creative Director Ted Timmins ha svelato una delle novità più importanti della prossima fase ingame del kolossal sparatutto di Activision: il depotenziamento dei fucili di precisione.

Discutendo dell'indubbia popolarità del fucile da cecchino come equipaggiamento preferito tra gli esploratori della dimensione battle royale di COD Warzone, Timmins ha chiaramente spiegato su Twitch che nella Stagione 3 i fucili di precisione verranno bilanciati e subiranno un nerf.

L'esponente di Raven Software, a tal proposito, non usa mezzi termini nel dichiarare come "penso saremmo tutti d'accordo sul fatto che si tratta di un intervento atteso da tanto tempo per il meta del fucile da cecchino". Il Major Update di COD Warzone che darà inizio alla terza Stagione dell'FPS gratuito di Activision, perciò, porterà con sé un importante depontenziamento dei fucili di precisione.

In attesa di scoprire in quali aree interverranno i ragazzi di Raven Software per bilanciare i fucili da cecchino, e soprattutto di capire quale sarà l'entità del nerf per parametri come il danno, la gittata o il rateo di fuoco, vi ricordiamo che di recente il kolossal sparatutto di Activision ha ricevuto le nuove location di COD Warzone Rebirth Rinforzo.