Call of Duty Warzone Stagione 5, le novità della mappa: stadio, stazione e treno merci

La mappa Verdansk di Call of Duty Warzone presenta ora nuove zone e contenuti portati in dote dalla Stagione 5 di COD, ma quali sono esattamente le novità introdotte con l'aggiornamento del 5 agosto?

Le più grandi novità riguardano lo Stadio (ora aperto), la presenza della stazione ferroviaria e del treno merci, ecco cosa possiamo aspettarci:

Stadio

Non atterrare sul tetto, passaci in mezzo. Spostati tra le file di posti a sedere, scopri il parcheggio sotterraneo e crea una nuova strategia per vincere una partita allo Stadio.

Stazione ferroviaria

Con nuove stanze, spazi interni e tante opportunità per darti a sparatorie e trovare equipaggiamenti, vedrai che i combattimenti alla Stazione ferroviaria saranno molto diversi da come te li ricordi.

Treno merci

Usa il binario per causare fuoriuscite di gas, scarica parte delle merci, o raggiungi un nuovo posto furtivamente grazie all’assenza di un motore rumoroso.

Su Everyeye.it trovate il riassunto di tutte le novità di Call of Duty Warzone Stagione 5, ricordiamo che i giocatori su PS4 potranno ottenere una serie di contenuti esclusivi tra cui il Combat Pack di COD Warzone, scaricabile gratis dagli abbonati PlayStation Plus.

Nelle prossime settimane Infinity Ward continuerà ad espandere COD Warzone Stagione 5 con nuovi contenuti, la roadmap sembra essere molto serrata dunque non ci resta che aspettare per scoprire cosa ci riserveranno i prossimi aggiornamenti di Call of Duty Warzone e Modern Warfare.