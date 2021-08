Call of Duty Warzone Stagione 5: quando inizia? Data e orario

Questa settimana inizia la Stagione 5 di Call of Duty Warzone, ma qual è la data esatta da segnare sul calendario per l'avvio della nuova season del Battle Royale di Activision?

Call of Duty Warzone Stagione 5 inizia il 12 agosto, lo start è previsto dunque per questo giovedì, l'orario non è stato ancora reso noto ma idealmente la nuova stagione dovrebbe iniziare a metà mattinata o al più tardi sbloccarsi con l'update del tardo pomeriggio, alle 19:00.



La nuova season di COD Warzone vedrà l'introduzione degli operatori Kitsune (esperta di cybersecurity proveniente dal Giappone), Stryker (soldato d'elite delle US Special Forces) e Hudson (collega di Adler), Kitsune sarà disponibile sin da subito mentre gli altri due operatori arriveranno successivamente. Debuttano anche tre nuove armi: il fucile d'assalto EM2, l'arma melee Cane e SMG TEC-9, inoltre l'arma secondaria Marshal farà il suo debutto più avanti. Nel corso della stagione usciranno anche le mappe Rush per Gulag e la modalità Clash, definita come l'erede di Rumble.



Secondo i dataminer, Verdanks è pronta a esplodere in Call of Duty Warzone nell'evento che darà ufficialmente il via alla quinta stagione dello sparatutto, condivisa con Call of Duty Black Ops Cold War, in attesa di scoprire come il Battle Royale si integrerà con Call of Duty Vanguard in uscita a fine anno.