Call of Duty Warzone: al via la Stagione 6, tutte le novità e trailer italiano

La Stagione 6 di Call of Duty Warzone e Modern Warfare inizia oggi e per l'occasione Activision ha pubblicato un nuovo trailer in italiano che introduce le novità della nuova attesissima season dei due sparatutto.

Tra i nuovi contenuti segnaliamo il fucile da cecchino SP-R208 e il fucile d'assalto AS-VAL per i possessori del Pass Stagionale, oltre alla modalità Armored Royale che vedrà ogni squadra entrare in partita su un mezzo corazzato con un notevole numero di piastre e una mitragliatrice pesante. Confermato anche l'arrivo della metropolitana per i viaggi rapidi, opzione richiesta a gran voce dalla community del Battle Royale di Activision.

Le novità non finiscono qui perchè i possessori di Call of Duty Modern Warfare potranno avere accesso anche a queste mappe extra: Station (Scontro), Verdansk Riverside (Guerra Terrestre), Mialstor Tank Factory (6v6) e Broadcast (6v6), oltre alla modalità Killstreak Confirmed.

Confermato anche l'evento di Halloween Haunting of Verdansk in programma dal 20 ottobre al 3 novembre, maggiori dettagli sui contenuti verranno diffusi più avanti. Come di consueto durante l'arco della stagione gli sviluppatori pubblicheranno ulteriori novità per tutti i giocatori, inoltre la Season 6 dovrebbe intrecciarsi con il debutto di Call of Duty Black Ops Cold War in arrivo il 13 novembre. Tanta carne al fuoco dunque per la serie shooter di Activision, siete pronti a tornare in battaglia?