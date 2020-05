Call of Duty Warzone, stuttering e freeze su PC? Ecco la possibile causa

Con il Creators Update del 2017, Microsoft ha introdotto la , Modalità Gioco in Windows 10, una funzionalità volta all'ottimizzazione e al miglioramento delle performance dei videogiochi. Purtroppo, sembra che ultimamente stia provocando problemi come stuttering e freeze, in particolar modo a Call of Dury Warzone e League of Legends.

Sono sempre di più i giocatori di Call of Duty Warzone che su comunità come Reddit e Guru3D segnalano la completa scomparsa delle criticità sopracitate una volta effettuata la disattivazione della Modalità Gioco. Inizialmente, si credeva che tali problemi si presentassero solo con le schede video della serie Radeon RX 5000 di AMD, ma poi s'è visto che sono generalizzati, poiché si sono verificati anche su GPU NVIDIA e altre schede di casa AMD.

Il minimo comune denominatore, quindi, sembra essere la Modalità Gioco. Se anche voi avete notato problemi di stuttering e freeze mentre giocate a Call of Duty Warzone e League of Legends, potete provare a disattivarla cliccando sul tasto Start di Windows 10 ed aprendo le "Impostazioni". Dopodiché, non dovete far altro che cliccare su "Giochi", "Modalità Gioco" e quindi effettuare la disattivazione agendo sul pulsante apposito.

A proposito del battle royale: nella giornata di ieri una nuova patch di Call of Duty Warzone ha depotenziato l'accessorio Snake Shot per le Magnum calibro .357.