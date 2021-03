Call of Duty Warzone supporta il multiplayer Cross Platform?

L’enorme successo del multigiocatore Battle Royale gratis di Call of Duty, riuscito addirittura ad insidiare il primato di Fortnite in un periodo storico in cui questo sembrava impensabile, è dovuto in larga parte alla sua diffusione su tutte le piattaforme di gioco.

Il battle-royale sviluppato da Activision è infatti disponibile per essere giocato in modo del tutto gratuito su PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series X|S, oltre che su dispositivi mobili con sistema operativo Android e iOS, ma per favorire ancora di più il multigiocatore cooperativo tra gruppi di amici in possesso di piattaforme differenti la stessa Activision ha deciso di introdurre una funzionalità di tipo cross-platform. Questa opzione, che può essere disattivata e riattivata a piacimento (ecco la nostra guida per attivare il Cross Play in COD Warzone) attraverso il menu delle impostazioni del gioco, permette di effettuare il matchmaking in modo da includere nella stessa partita giocatori provenienti da piattaforme differenti.

Grazie a questa possibilità sarete in grado di organizzare partite insieme ai vostri amici anche se in possesso di console o piattaforme di gioco diverse dalla vostra senza particolari restrizioni o differenze nel gameplay di base del gioco, ad esclusione naturalmente dell’eventuale differenza di prestazioni che si potrebbe avere tra, per esempio, la versione PC giocata su una macchina estremamente performante e la versione per una delle console di vecchia generazione, o addirittura la versione mobile del gioco.



Nonostante l’apparente idillio apportato dall’opzione cross-platform per il matchmaking di Call of Duty Warzone, tuttavia, non bisogna sottovalutare l’impatto che potrebbero avere eventuali cheater, giunti all’interno della vostra partita avviata da console grazie al cross-play con la versione PC del gioco. A voi quindi la scelta di mantenere attiva l’opzione oppure, come accennato in precedenza, disattivarla per tutelarvi da qualunque possibile disavventura dovuta a giocatori scorretti, ai quali Activision ha comunque dichiarato guerra già da molte settimane, procedendo con i ban per i giocatori scorretti di Call of Duty.