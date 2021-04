Call of Duty Warzone: il supporto DLSS su PC arriva questa settimana?

Call of Duty Warzone potrebbe ricevere a brevissimo il supporto per la tecnologia DLSS di NVIDIA, almeno stando ad una newsletter GeForce: la mail cita espressamente la data del 22 aprile, mancherebbe quindi pochissimo all'arrivo del DLSS su COD Warzone.

Il supporto DLSS su Call of Duty Warzone è stato annunciato a gennaio durante il CES di Las Vegas, in questa occasione NVIDIA aveva annunciato la futura compatibilità del Battle Royale Activision con la sua tecnologia, poi però non sono giunte altre notizie e ancora adesso tutto tace, se non fosse per il leak della newsletter GeForce. Restiamo dunque in attesa di conferme o smentite ma è chiaro che l'aggiunta del DLSS su un gioco così popolare a amato come Warzone porterà solo benefici ai giocatori, che potranno godere di un comparto tecnico migliorato e ulteriormente ottimizzato a tutto vantaggio delle prestazioni.

Come funziona il DLSS di NVIDIA? Su Everyeye.it trovate uno speciale di approfondimento su questa tecnologia che tante soddisfazioni sta dando ai giocatori PC, con ulteriori enormi possibilità di crescita per i mesi futuri. Activision ha recentemente dichiarato guerra ai cheater di Call of Duty Warzone bannando oltre 500.000 giocatori e confermando i ban hardware, la compagnia non intende lasciare spazio ai giocatori scorretti e continuerà a lavorare per punire chi gioca violando le regole.