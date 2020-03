Call of Duty Warzone: svelate la mappa e le location del nuovo Battle Royale

Dopo aver confermato l'esistenza di Call of Duty Warzone, Activision ha pubblicato una serie di dettagli sul nuovo Battle Royale gratuito tra cui compaiono modalità, meccaniche e mezzi a disposizione. Ora è il turno della mappa di gioco.

I giocatori di Call of Duty Warzone potranno infatti cimentarsi in due diverse modalità, una chiamata Estrazione e l'altra Battle Royale, ciascuna delle quali si svolgerà in una grande mappa che supporterà fino a 150 utenti. La mappa di gioco sembra essere un mix di luoghi precedentemente visti in Modern Warfare Ground War e in Special Ops, con alcuni scorci che saranno quindi già noti ai fan della famosa serie. Il nuovo Battle Royale di Activision proporrà diverse novità tra cui "il Gulag", i "Contratti" e la modalità parallela Plunder, nonché una serie di nuovi mezzi, suddivisi in cinque categorie di veicoli, con i quali coprire le distanze tra le diverse zone della mappa.

Call of Duty Warzone uscirà domani 10 marzo e sarà gratis su PlayStation 4, Xbox One e PC. I possessori di Call of Duty Modern Warfare godranno di un accesso anticipato e potranno scaricare Warzone dalle ore 16:00 mentre tutti gli altri dovranno aspettare le ore 20:00.