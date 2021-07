Call of Duty Warzone: torna il Twitch Rivals, live dalle 18!

Il Twitch Rivals dedicato a Call of Duty Warzone torna ufficialmente oggi.

Il torneo, diviso come di consueto in due eventi distinti (uno per l'UE e uno per il Nord America), viene organizzato in lobby private dove 49 squadre di tre componenti ciascuna si affronteranno con l'obiettivo di essere l'ultima squadra a sopravvivere al gas letale.

Le squadre giocheranno cinque match. La squadra che avrà accumulato il maggior numero di punti alla fine delle cinque partite porterà a casa la principale fetta del prize pool di 15.000 Dollari.

Le 49 squadre presentano alcuni dei migliori giocatori, streamer e content creator di Warzone su Twitch. L'evento europeo inizia oggi, 20 luglio, a partire dalle 18:00 (ovviamente orario nostrano). L'evento nordamericano, invece, partirà alle 23:00 e si protrarrà sino alle 5 di domattina.

Come di consueto il Twitch Rivals verrà streammato e commentato nel canale Twitch ufficiale dei Rivals. Tutti i giocatori potranno stremmare dal loro punto di vista sui loro canali. Se non avete preferenze, potete trovarli direttamente nella ricerca principale dei contenuti dedicati Call of Duty: Warzone su Twitch.