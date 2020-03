Call of Duty Warzone: trovata la soluzione definitiva ai camper sui tetti

La battle royale di Modern Warfare, Call of Duty: Warzone, è ormai disponibile gratuitamente per tutti i giocatori PC e console da più di una settimana e sono sempre più numerosi gli utenti che stanno provando a contrastare gli avversari con uno stile di gioco particolarmente fastidioso.

Parliamo in particolare delle squadre di giocatori che raccolgono dei potenti fucili di precisione con tanto di mirino termico e si posizionano strategicamente sui tetti degli edifici in giro per la mappa per eliminare chiunque si aggiri nei paraggi. Fortunatamente qualcuno è riuscito ad escogitare una strategia in grado di contrastare in maniera perfetta questo genere di avversari utilizzando una delle serie d'uccisioni che possono essere acquistate presso le stazioni d'acquisto. Entrando nell'edificio sul cui tetto vi sono i nemici, si può richiedere un bombardamento di precisione ai propri piedi per fare in modo che i mortai creino delle grosse esplosioni sul tetto eliminando uno o più cecchini.

Se siete curiosi di vedere in azione questa tattica, vi invitiamo a dare un'occhiata al filmato che trovate in calce alla notizia. Se invece volete qualche consiglio sul gioco, vi suggeriamo di leggere la nostra guida con i consigli per trionfare in Call of Duty: Warzone.