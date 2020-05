Call of Duty Warzone: l'ultimo update sblocca l'accesso ai Bunker

Con l'arrivo dell'ultimo update di COD Warzone e Modern Warfare, le porte dei misteriosi bunker che imperlano la mappa di Verdansk si sbloccano per consentire l'accesso a queste strutture da parte degli appassionati del nuovo battle royale gratis di Activision

Come scoperto dai giocatori che stanno accedendo alle lobby multiplayer dopo aver provveduto a installare l'ultimo aggiornamento di Call of Duty Modern Warfare e Warzone, il sensore posto sopra il tastierino numerico del pannello di accesso dei bunker riconosce finalmente la chiave magnetica apparsa in un precedente update.

Una volta sbloccate le porte che sigillavano queste strutture militari, gli esploratori di Verdansk stanno cominciando a irrompere nei bunker per scoprirne i segreti. Come possiamo scoprire ammirando i filmati pubblicati da alcuni streamer che stanno partecipando a questa attività ingame, dentro ai bunker di COD Warzone si celano delle stanze che ospitano degli elementi di equipaggiamento e delle armi di alto livello. Ma non è tutto.

All'interno di ciascuno di questi bunker è infatti possibile osservare delle ulteriori porte chiuse che suggeriscono la presenza di nuove stanze da esplorare e, supponiamo, di bottino da saccheggiare. In attesa di scoprire quali misteri continuano a celarsi dietro alle porte ormai aperte dei bunker di Call of Duty Warzone, vi lasciamo ai video registrati dai creatori di contenuti e ai pro player che, come Dirty del FaZe Clan, sono riusciti a fare irruzione all'interno di queste installazioni.