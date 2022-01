Call of Duty Warzone e Vanguard: un leak svela gli Operatori della Stagione 2

La Stagione 2 di Call of Duty Warzone e Vanguard è stata rinviata e partirà a metà febbraio, ma ovviamente i contenuti sono già pronti e un leak svela ora anticipo alcune immagini dei nuovi Operatori della seconda stagione.

Gli Operatori in questione sono Anna, Gustavo e Thomas, inoltre si fa riferimento anche ad una mappa di dimensioni contenute che potrebbe fare la sua comparsa in Call of Duty Warzone, non è chiaro però se la mappa debutterà con la Stagione 2 o se arriverà più avanti nel corso dell'anno.

Inizialmente attesa per il 2 febbraio, la Season 2 di Call of Duty Warzone Pacific e Vanguard è ora attesa per il 14 febbraio, gli sviluppatori vogliono assicurarsi che tutto funzioni alla perfezione prima di dare il via alla nuova Stagione e al momento c'è bisogno di qualche giorno in più per garantire un buon bilanciamento e ottimizzare alcuni aspetti del gameplay.

La scorsa settimana è stata pubblicata una nuova patch di Call of Duty Warzone che risolve bug e depotenzia la Katana, altro problema da risolvere è quello dei cheater, la situazione è migliorata dopo il lancio di Ricochet ma recentemente i cheater hanno iniziato a far volare le auto in Call of Duty Warzone, segno di come ci sia ancora del lavoro da fare in tal senso.