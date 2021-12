Call of Duty Warzone e Vanguard: si può sbloccare la Katana?

La Stagione 1 di Call of Duty Warzone Pacific e Vanguard è iniziata, portando con sé delle novità sotto il profilo dei contenuti inediti. Tra questi spiccano le armi aggiunte al Pass Stagionale (a proposito, ecco come sbloccare la carabina Cooper e il fucile Gorenko in COD Vanguard e Warzone Pacific), che dovrebbero comprendere anche una Katana.

Purtroppo, prima di poter menare fendenti con la lama giapponese per antonomasia, i giocatori dovranno necessariamente aspettare un altro po’. Per quanto annunciata e attesa nel corso di questa prima stagione, infatti, l’arma bianca non può ancora essere ottenuta e nemmeno sappiamo quali sfide bisognerà completare per sbloccarla. Quel che è certo, invece, è che gli utenti interessati ma poco pazienti potranno acquistarla dal negozio di gioco, evitando così qualsiasi prova da superare e ottenendo anche una skin esclusiva. In attesa di ulteriori chiarimenti e informazioni più precise, vi invitiamo a dare un’occhiata alla roadmap di COD Vanguard e Warzone Pacific Stagione 1.

Avete già letto delle voci riguardanti l’arrivo di Call of Duty Modern Warfare 2 su PS4 e Xbox One? Sulle pagine di Everyeye.it trovate anche uno speciale dedicato ai luoghi che caratterizzano Caldera, la nuova mappa di Call of Duty Warzone Pacific.