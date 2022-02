Call of Duty Warzone e Vanguard: scopriamo le nuove mappe Gondola e Casablanca

Con l'arrivo della seconda stagione di Call of Duty Vanguard Slegdehammer Games ha deciso di aggiungere anche due nuove mappe: Gondola e Casablanca. La prima collocata in un contesto innevato, mentre la seconda prende luogo nei vicoli della città marocchina. Ecco una panoramica per affrontare al meglio le nuove location.

Gondola è una mappa dall'organizzazione quasi simmetrica, con il nome che fa riferimento diretto alla funivia che rappresenta la novità più sostanziosa in termini di design. Con essa sarà infatti possibile spostarsi per tutta l'area, prestando però particolare attenzione ai cecchini che potrebbero vedere in voi un facile bersaglio. Un altro elemento caratterizzante è la centrale elettrica collocata nella parte centrale della mappa, vicino al dirupo che divide il territorio in una parte ovest, dove troviamo un impianto idrico, e ad est: da qui è possibile salire sulla funivia e trovare una sezione più naturale, con grotte ed altri passaggi.



Più estesa è invece Casablanca, dove i suoi labirintici anfratti portano i giocatori ad affrontarsi spesso in scontri rapidi e improvvisi. Nella città è quindi fondamentale mantenere un livello di attenzione alto, cercando, per quanto possibile, posizioni elevate. Una di queste è la sala che collega gli edifici del mercato: un luogo pericoloso e che non si nasconde all'occhio, ma anche un'ottima opportunità per dare uno sguardo più generale all'intera area.



Activision ha inoltre già annunciato la prossima mappa che arriverà nello sparatutto: Le Alpi. In ogni caso, ecco tutte le novità della Stagione 2 di Call of Duty Vanguard. Tre le aggiunte, anche l'arrivo di una beta per il multiplayer classificato in Call of Duty Vanguard.